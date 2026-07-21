В Казахстане введут обязательную маркировку звонков от банков, сервисных компаний и других организаций. Нововведение должно помочь гражданам отличать официальные звонки от мошеннических. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Вводится маркировка звонков на абонентские устройства сотовой связи, чтобы абонент мог отличать официальные звонки от мошеннических. Официальные звонки от банков, компаний, предоставляющих услуги, и других организаций будут отображаться на экране телефона», – сообщил Досжан Мусалиев.

По его словам, поправка входит в пакет мер, направленных на защиту сетей связи и противодействие мошенничеству.

Всего в сфере телекоммуникаций принято около 90 законодательных норм. Закон был подписан Президентом 19 июня 2026 года и вступит в силу в конце августа.

Вице-министр отметил, что методы мошенников постоянно совершенствуются, поэтому наряду с техническими решениями необходимо повышать цифровую грамотность населения.

Он напомнил, что банки и государственные органы не запрашивают по телефону СМС-коды, пароли и данные банковских карт. Гражданам также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, использовать разные сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию.

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