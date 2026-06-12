Фаза Эль-Ниньо: в мире ожидаются экстремальные сезоны
Планету ждут жара, наводнения, засуха и пожары
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Учёные сообщили о начале климатического явления Эль-Ниньо, которое может существенно повлиять на погоду по всему миру.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, оно уже сформировалось и может усилиться в ближайшие месяцы.
Эль-Ниньо возникает из-за потепления поверхностных вод Тихого океана в районе экватора. Это природное явление способно менять погодные условия на больших территориях.
Специалисты предупреждают, что в этот раз Эль-Ниньо может быть особенно сильным – сравнимым с рекордными случаями 1997 года. Тогда по всему миру фиксировались разрушительные наводнения, засухи, пожары и волны жары.
По прогнозам, в разных регионах последствия будут отличаться. В одних странах ожидаются сильные дожди и наводнения, в других – засуха и жара. Например, в Австралии возможны лесные пожары, а в некоторых частях Южной Америки – сильные осадки и подтопления.
Учёные отмечают, что Эль-Ниньо может также повлиять на сельское хозяйство, экономику и сезон ураганов. В одних регионах он может снизить число штормов, в других – наоборот усилить их.
Метеорологи предполагают, что пик явления может наступить уже в ближайшие месяцы, а его последствия могут ощущаться и в следующем году.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Эль-Ниньо "срочным климатическим предупреждением" и призвал страны готовиться к возможным последствиям.
Подчёркивается, что на фоне глобального потепления, вызванного деятельностью человека, такие явления могут становиться более сильными и опасными.
Ранее сообщалось, что майская жара побила вековые рекорды в Европе. В нескольких странах в мае установилась аномально высокая температура.
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