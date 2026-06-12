Фаза Эль-Ниньо: в мире ожидаются экстремальные сезоны

Учёные сообщили о начале климатического явления Эль-Ниньо, которое может существенно повлиять на погоду по всему миру.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, оно уже сформировалось и может усилиться в ближайшие месяцы.

Эль-Ниньо возникает из-за потепления поверхностных вод Тихого океана в районе экватора. Это природное явление способно менять погодные условия на больших территориях.

Специалисты предупреждают, что в этот раз Эль-Ниньо может быть особенно сильным – сравнимым с рекордными случаями 1997 года. Тогда по всему миру фиксировались разрушительные наводнения, засухи, пожары и волны жары.

По прогнозам, в разных регионах последствия будут отличаться. В одних странах ожидаются сильные дожди и наводнения, в других – засуха и жара. Например, в Австралии возможны лесные пожары, а в некоторых частях Южной Америки – сильные осадки и подтопления.

Учёные отмечают, что Эль-Ниньо может также повлиять на сельское хозяйство, экономику и сезон ураганов. В одних регионах он может снизить число штормов, в других – наоборот усилить их.

Метеорологи предполагают, что пик явления может наступить уже в ближайшие месяцы, а его последствия могут ощущаться и в следующем году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Эль-Ниньо "срочным климатическим предупреждением" и призвал страны готовиться к возможным последствиям.

Подчёркивается, что на фоне глобального потепления, вызванного деятельностью человека, такие явления могут становиться более сильными и опасными.

Ранее сообщалось, что майская жара побила вековые рекорды в Европе. В нескольких странах в мае установилась аномально высокая температура.

Читайте также: