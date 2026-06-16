В Павлодарской области пресечён факт незаконного забора воды из стратегического канала имени Каныша Сатпаева.

Нарушение обнаружили сотрудники природоохранной полиции совместно с Ертисской бассейновой водной инспекцией. Во время проверки они установили, что возле села Евгеньевка в Аксу местный сельхозпроизводитель использовал воду для полива своего поля.

Как выяснилось, вода из канала бралась без разрешительных документов и согласований. А такие документы обязательны для всех, кто пользуется водными ресурсами.

По словам начальника отдела полиции города Аксу Айдара Сламбекова, незаконный забор воды может нарушить справедливое распределение ресурсов, особенно в период активного поливного сезона, когда спрос на воду у фермеров особенно высокий.

Собранные материалы переданы в Ертисскую бассейновую водную инспекцию. Там примут дальнейшее процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что незаконное использование водных ресурсов влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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