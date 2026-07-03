Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Астане
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В столице 4 июля состоится спортивно-молодежный фестиваль уличных видов спорта "Astana Day Mass Sports: Gorilla Power Your Instinct Tour 2026 – Urban Fest".
Мероприятие приурочено ко Дню столицы и проводится в рамках идеологии "Закон и порядок".
В рамках мероприятия столица примет первый этап национального тура по экстремальным видам спорта Gorilla Instinct Tour, который объединит лучших райдеров со всех регионов Казахстана. Участники будут бороться за победу и рейтинговые очки национального турнира.
Программа фестиваля включает соревнования по скейтбордингу, BMX, роллер-спорту и катанию на самокатах, а также показательные выступления, мастер-классы от профессиональных спортсменов и развлекательную программу.
В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Регистрация проходит онлайн.
С 10:00 до 14:00 запланированы мастер-классы для участников и гостей. Далее пройдут квалификационные и отборочные этапы в различных дисциплинах. Торжественное открытие фестиваля состоится в 18:00, после чего начнутся финальные соревнования.
Зрителей также ожидают шоу-программа Action Show, показательные выступления, баттлы и церемония награждения победителей. Завершится фестиваль выступлением музыкальной группы.
Вход на мероприятие свободный.
По словам организаторов, фестиваль направлен на развитие уличной культуры, популяризацию экстремальных видов спорта и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.
Ранее сообщалось, что в столице развернется ярмарка фермерской продукции.
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