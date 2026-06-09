Фейки о преподавателях распространяла жительница Актау
Суд вынес решение.
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В Актау суд привлёк к административной ответственности гражданку Р. за распространение заведомо ложной информации в социальных сетях.
По материалам дела, в мае текущего года в ходе мониторинга соцсетей было установлено, что женщина разместила публикации на своих страницах в Facebook, Instagram, а также в чате WhatsApp. В них содержались сведения в отношении преподавателей Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, которые, как установил суд, были недостоверными и порочили их честь, достоинство и деловую репутацию.
В суде гражданка Р. свою вину не признала и не согласилась с протоколом. Представитель университета, в свою очередь, просил привлечь её к ответственности в установленном законом порядке.
Вина женщины была подтверждена материалами дела, включая показания потерпевших, публикации и скриншоты из соцсетей, коллективное заявление сотрудников университета, рапорт полиции и другие доказательства.
Суд признал гражданку Р. виновной по части 2 статьи 73-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и назначил ей штраф в размере 180 месячных расчетных показателей – 778 500 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут смягчить статью за фейки.
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