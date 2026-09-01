Фиктивное лечение детей на 65,9 млн тенге выявили в Алматинской области

В Алматинской области выявили схему незаконного получения средств обязательного социального медицинского страхования. По данным прокуратуры, из Фонда социального медицинского страхования было получено 65,9 млн тенге за медицинские услуги, которые фактически не оказывались.

Как установила проверка, директор двух частных стоматологических клиник использовал персональные данные пациентов. В медицинскую информационную систему вносились недостоверные сведения о якобы оказанных детям с врожденными патологиями ортодонтических услугах.

На основании этих данных клиникам перечислялись средства из системы ОСМС.

По материалам прокурорской проверки было зарегистрировано уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса – мошенничество.

Приговором суда Конаева виновное лицо осуждено. Причиненный государству ущерб в размере 65,9 млн тенге возмещен в полном объеме.

Ранее нарушения при расходовании средств ОСМС выявили и в Туркестанской области. В ходе прокурорской проверки государственных и частных медорганизаций установили факты оказания услуг ненадлежащего качества и без необходимых лицензий. Так, в одной из частных клиник без разрешительных документов провели более 28 тысяч консультаций на 91 млн тенге. После расследования ущерб был полностью возмещен.

Более 4 млрд тенге необоснованных выплат предотвратили в системе ОСМС