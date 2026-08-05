Финансирование женщин-предпринимателей стало прозрачнее: запущен новый сервис
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) запустило национальную аналитическую платформу для мониторинга финансирования женщин-предпринимателей. Новый цифровой ресурс размещен на сайте wefikazakhstan.com и работает круглосуточно на казахском, русском и английском языках.
Платформа создана в рамках Программы финансирования женщин-предпринимателей, которую Агентство реализует совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Что показывает платформа
На новой платформе собраны данные о кредитовании женщин-предпринимателей как банками, так и микрофинансовыми организациями. Сервис охватывает субъекты малого, среднего и крупного бизнеса.
В АРРФР отметили, что впервые была разработана единая методология идентификации женщин-предпринимателей. Это позволило сформировать более полную картину их участия в системе предпринимательского кредитования.
Платформа содержит информацию о структуре и качестве кредитных портфелей, отраслевых и региональных особенностях финансирования, а также характеристиках заемщиков.
Аналитику можно формировать самостоятельно
Пользователи смогут самостоятельно формировать аналитические отчеты с помощью системы фильтров. Доступны выбор периода, региона, отрасли, категории бизнеса и других параметров.
По мнению Агентства, запуск платформы повысит прозрачность данных о финансировании женщин-предпринимателей, улучшит аналитическую базу для принятия решений и поможет совершенствовать меры государственной поддержки женского бизнеса.
В дальнейшем АРРФР намерено развивать аналитические инструменты и расширять массив доступных данных для обеспечения равного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.
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