Финансовая пирамида на 1,2 млрд тенге получила окончательный приговор

Кассационный суд по уголовным делам оставил без изменений приговор организатору финансовой пирамиды Nazira Gold.

Женщина, привлекшая более 1,2 млрд тенге под обещания высокой прибыли, проведет 10 лет в колонии.

По данным суда, с мая 2024 года по февраль 2025 года организатор убеждала граждан вкладывать деньги, обещая высокий доход. За это время ей удалось привлечь свыше 1,2 млрд тенге.

Следствие установило, что полученные средства тратились не на инвестиции, а на покупку дорогих автомобилей, недвижимости и ювелирных украшений. Чтобы скрыть происхождение имущества, его оформляли на родственников и других доверенных лиц.

По приговору суда конфискованы 392,9 млн тенге наличными, 17,8 килограмма золотых украшений стоимостью почти 900 млн тенге, серебряные изделия, 52 автомобиля, а также жилые дома, квартиры и коммерческая недвижимость.

Потерпевшими по делу признан 151 человек. Часть из них уже получила право на возмещение ущерба, остальные смогут добиваться компенсации в гражданском порядке.

Защита пыталась оспорить приговор, заявляя о неправильной квалификации действий и чрезмерной суровости наказания. Некоторые потерпевшие, в свою очередь, просили использовать конфискованное имущество для выплаты компенсаций.

Однако кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела. Судьи подтвердили, что вина осужденной полностью доказана, а назначенное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений.

При этом суд отдельно указал, что требования потерпевших будут удовлетворяться в приоритетном порядке, прежде чем конфискованное имущество перейдет в собственность государства.

Осужденная получила 10 лет лишения свободы, конфискацию имущества и семилетний запрет на деятельность, связанную с привлечением денежных средств и инвестициями. Исполнение наказания отсрочено на один год в связи с наличием у нее малолетнего ребенка.