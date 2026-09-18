Флаг Казахстана подняли в Японии перед стартом Азиады

В Японии подняли флаг Казахстана перед стартом XX летних Азиатских игр. В составе национальной команды на соревнования приехали 558 спортсменов, которые поборются за медали в 35 из 43 видов спорта.

Церемония приветствия национальных делегаций проходила в течение трех дней. В заключительный день в ней участвовали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Шри-Ланка, Ливан, Таиланд и Филиппины.

Во время церемонии подняли государственные флаги стран-участниц и исполнили национальные гимны. Делегации обменялись памятными подарками с японской стороной.

В завершение мероприятия заместитель председателя Комитета Нурлан Есембаев принял участие в традиционной церемонии посадки дерева.

Для Казахстана Азиада стартует большой командой. 558 спортсменов выступят в 35 из 43 видов спорта, включенных в программу Игр.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в префектуре Аичи и Нагое. Часть соревнований примут Токио и Осака, еще несколько стартов состоятся в префектурах Сидзуока и Гифу.

Официальная церемония открытия пройдет 19 сентября на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium в Нагое.

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