Фотоловушка засняла рысь в лесах Катон-Карагая

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела рысь. Редкие кадры получили в Аршатинском лесничестве.

Фотоловушку установил государственный инспектор Жомарт Аманбаев. Он уже не первый раз фиксирует редких обитателей национального парка. В 2014 году именно его камера впервые сняла здесь снежных барсов. Тогда в объектив попали сразу пять животных – самец, самка и три детеныша.

Теперь камера инспектора зафиксировала рысь. Это животное ведет скрытный образ жизни и редко встречается человеку, поэтому фотоловушки позволяют наблюдать за ним, не вмешиваясь в естественную среду.

Такие кадры также помогают специалистам получать информацию о местах обитания диких животных и следить за их присутствием на территории национального парка.

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