Редкий кадр: бурый медведь попал на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

Бурого медведя удалось снять на видео в национальном парке «Көлсай көлдері». Редкий кадр получили во время учета животных.

На записи медведь спокойно идет по лесу. В нацпарке отметили, что такие встречи позволяют увидеть жизнь диких животных в естественной среде, вдали от человека.

Бурый медведь – один из обитателей территории Кольсайских озер.

«Иногда, чтобы почувствовать дикую природу, не нужны долгие рассказы. Достаточно одного кадра», – отметили в национальном парке.

Читай также:

Кого сняла фотоловушка в Чарыне: редкий кадр из дикой природы

Фотоловушка раскрыла жизнь конюков в Чарыне