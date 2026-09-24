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Редкий кадр: бурый медведь попал на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

24 Сентября 2026, 11:15
АВТОР
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кадр из видео 24 Сентября 2026, 11:15
24 Сентября 2026, 11:15
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Фото: кадр из видео

Бурого медведя удалось снять на видео в национальном парке «Көлсай көлдері». Редкий кадр получили во время учета животных.

На записи медведь спокойно идет по лесу. В нацпарке отметили, что такие встречи позволяют увидеть жизнь диких животных в естественной среде, вдали от человека.

Бурый медведь – один из обитателей территории Кольсайских озер.

«Иногда, чтобы почувствовать дикую природу, не нужны долгие рассказы. Достаточно одного кадра», – отметили в национальном парке.

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