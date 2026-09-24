Редкий кадр: бурый медведь попал на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»
24 Сентября 2026, 11:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 Сентября 2026, 11:1524 Сентября 2026, 11:15
98Фото: кадр из видео
Бурого медведя удалось снять на видео в национальном парке «Көлсай көлдері». Редкий кадр получили во время учета животных.
На записи медведь спокойно идет по лесу. В нацпарке отметили, что такие встречи позволяют увидеть жизнь диких животных в естественной среде, вдали от человека.
Бурый медведь – один из обитателей территории Кольсайских озер.
«Иногда, чтобы почувствовать дикую природу, не нужны долгие рассказы. Достаточно одного кадра», – отметили в национальном парке.
Читай также:
Кого сняла фотоловушка в Чарыне: редкий кадр из дикой природы
Фотоловушка раскрыла жизнь конюков в Чарыне
Самое читаемое
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Как определить, содержит ли чай краситель
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Родственники отравившихся рыбой в Мангистау просят Астану о помощи
- 2 415 участников: AI-хакатон в Астане установил мировой рекорд