Волки попали в объектив фотоловушки в Каркаралинском нацпарке

Фотоловушка, установленная на территории Каркаралинского государственного национального природного парка, зафиксировала волков. Ранее в этом же районе в объектив попадали птенцы беркута и олень, передает BAQ.KZ.

Камера продолжает фиксировать разные эпизоды из жизни дикой природы Каркаралы. На этот раз ее «гостями» стали волки.

Ранее фотоловушка Каркаралинского государственного национального природного парка запечатлела величественного лося, который спокойно передвигался по лесу.

До этого фотоловушка запечатлела бурого медведя в национальном парке «Көлсай көлдері». Редкий кадр получили во время учета животных.

В нацпарке отмечают, что появление разных представителей дикой фауны в одном районе демонстрирует природное разнообразие Каркаралы.