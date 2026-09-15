Французские технологии испытают на двух плотинах и оросительном канале Казахстана

В Казахстане планируют запустить пилотные проекты по модернизации гидротехнической инфраструктуры с использованием французских технологий. Для этого выберут как минимум две плотины и один оросительный канал.

Министерство водных ресурсов и ирригации подписало с французской компанией CarpiTech Hydroplus соглашение, определяющее этапы реализации проекта.

Сначала специалисты проведут экспертный анализ документации по гидротехническим сооружениям, которые определит министерство. Затем в Казахстане организуют обучающие семинары для инженеров и специалистов отрасли.

Что планируют внедрить

На выбранных объектах предполагается протестировать несколько технологических решений. В их числе – укладка геомембранного покрытия на каналах, автоматизация гидроузлов и внедрение цифрового мониторинга.

По каждому объекту подготовят рекомендации, предварительные технические решения и оценят сроки реализации работ.

В министерстве рассчитывают, что пилотные проекты позволят повысить безопасность и эффективность эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры. В дальнейшем полученный опыт могут использовать при модернизации других гидротехнических сооружений страны.

У французской компании уже есть завод в Казахстане

Сотрудничество сторон началось ранее: в июне 2026 года Министерство водных ресурсов и ирригации и CarpiTech Hydroplus подписали соглашение о техническом сотрудничестве.

Вице-министр Жандос Салимов отметил, что дополнительным преимуществом является наличие у компании собственной производственной базы в Жамбылской области.

«Нас заинтересовало предложение компании Carpitech Hydroplus по внедрению собственных технологических решений на объектах водного хозяйства Казахстана. Дополнительным преимуществом является наличие у компании производственной базы – завода в Жамбылской области. Мы рассматриваем подписанные с французской делегацией документы как практический инструмент для перехода от общего сотрудничества к реализации конкретных проектов», – отметил Жандос Салимов.

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