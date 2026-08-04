Футбольный стадион на 45 тысяч мест строят по стандартам УЕФА в Алматы
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В Алматы продолжается строительство нового футбольного стадиона, рассчитанного на 45 тысяч зрителей. Арена будет соответствовать требованиям четвертой категории UEFA, что позволит проводить на ней международные футбольные матчи и крупные спортивные соревнования.
Новый спортивный объект возводят вдоль Кульджинского и Талгарского трактов на территории площадью около 32 гектаров.
Проект предусматривает строительство основной футбольной арены, тренировочных полей, помещений для спортсменов и команд, зон для болельщиков, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.
Для удобства посетителей планируется развитие транспортной инфраструктуры в районе стадиона, включая модернизацию подъездных дорог.
Завершить строительство нового стадиона планируется в марте 2028 года.
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