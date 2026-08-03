В парке «Кок-Тобе» завершили создание цветочного склона площадью четыре гектара. Здесь появилось новое общественное пространство с прогулочными маршрутами и смотровыми площадками, передает BAQ.KZ.

Главной особенностью проекта стали лавандовые террасы. В период цветения они дают на горном склоне яркий фиолетовый акцент.

Всего на склоне высажено более 20 видов многолетних растений, кустарников и декоративных злаков. Среди них гортензии, спиреи, шалфей, котовник и эхинацея. Подбор сделан так, чтобы территория сохраняла декоративность с ранней весны до поздней осени.

Природный рельеф при благоустройстве постарались сохранить. Склоны укрепили габионными конструкциями для защиты от эрозии. Для прогулок обустроили пешеходные дорожки, лестницы и смотровые площадки.

Цветочные композиции просматриваются с разных точек парка. С прогулочного маршрута открываются панорамные виды на Алматы и горы Заилийского Алатау.

Пространство уже открыто для посетителей.

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