Лавандовые террасы разбили на склоне Кок-Тобе
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В парке «Кок-Тобе» завершили создание цветочного склона площадью четыре гектара. Здесь появилось новое общественное пространство с прогулочными маршрутами и смотровыми площадками, передает BAQ.KZ.
Главной особенностью проекта стали лавандовые террасы. В период цветения они дают на горном склоне яркий фиолетовый акцент.
Всего на склоне высажено более 20 видов многолетних растений, кустарников и декоративных злаков. Среди них гортензии, спиреи, шалфей, котовник и эхинацея. Подбор сделан так, чтобы территория сохраняла декоративность с ранней весны до поздней осени.
Природный рельеф при благоустройстве постарались сохранить. Склоны укрепили габионными конструкциями для защиты от эрозии. Для прогулок обустроили пешеходные дорожки, лестницы и смотровые площадки.
Цветочные композиции просматриваются с разных точек парка. С прогулочного маршрута открываются панорамные виды на Алматы и горы Заилийского Алатау.
Пространство уже открыто для посетителей.
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