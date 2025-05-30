29 мая федеральный суд в Бостоне временно заблокировал инициативу бывшего президента США Дональда Трампа, направленную на запрет Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, передает BAQ.KZ.

Судья Эллисон Берроуз, назначенная экс-президентом Бараком Обамой, постановила приостановить действие распоряжения, указав на необходимость "сохранения статус-кво". Это означает, что Гарвард пока сохраняет возможность участвовать в программе Student and Exchange Visitor Program (SEVP), которая позволяет вузу принимать иностранных студентов и участвовать в студенческих обменах.

Окончательное решение по делу еще не вынесено. Однако временное постановление суда стало важной победой для Гарварда и других учебных заведений, зависящих от международного студенческого потока.

Ранее американские СМИ сообщили, что Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Причиной стали обвинения в поощрении антисемитизма и связях с Коммунистической партией Китая.