Гарвард снова может принимать иностранных студентов — казахстанцы в том числе
Суд заблокировал инициативу Трампа.
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29 мая федеральный суд в Бостоне временно заблокировал инициативу бывшего президента США Дональда Трампа, направленную на запрет Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, передает BAQ.KZ.
Судья Эллисон Берроуз, назначенная экс-президентом Бараком Обамой, постановила приостановить действие распоряжения, указав на необходимость "сохранения статус-кво". Это означает, что Гарвард пока сохраняет возможность участвовать в программе Student and Exchange Visitor Program (SEVP), которая позволяет вузу принимать иностранных студентов и участвовать в студенческих обменах.
Окончательное решение по делу еще не вынесено. Однако временное постановление суда стало важной победой для Гарварда и других учебных заведений, зависящих от международного студенческого потока.
Ранее американские СМИ сообщили, что Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. Причиной стали обвинения в поощрении антисемитизма и связях с Коммунистической партией Китая.
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