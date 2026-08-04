В Алматы продолжается строительство новых объектов образования. Сейчас в городе возводят пять школ почти на две тысячи ученических мест, три детских сада на 800 мест, колледж, два Центра развития творчества, а также реконструируют действующие учебные заведения.

Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель городского Управления строительства Нурбол Нурсагатов.

Какие объекты строят сейчас

По словам главы управления, в настоящее время ведется строительство пяти новых школ общей вместимостью 1 930 ученических мест и трех детских садов на 800 воспитанников.

Кроме того, в микрорайоне Алғабас строится новый колледж, а также два Центра развития творчества.

Одновременно продолжается строительство пристроек к школам №16, №112 и №170. После завершения работ количество мест в этих учебных заведениях увеличится еще на 900.

Также в городе реконструируют и усиливают сейсмостойкость 10 школ и двух детских садов.

Что уже открыли и что сдадут до конца года

С начала 2026 года в Алматы уже введены в эксплуатацию семь образовательных объектов. Среди них школа на 550 мест в микрорайоне Зерделі, школа-интернат на 340 мест в микрорайоне Шұғыла, три детских сада общей вместимостью 820 мест в микрорайонах Құрамыс, Жас Қанат и Қалқаман, реконструированный ясли-сад №10 и Центр развития творчества в микрорайоне Саялы.

«До конца года планируется завершить еще 15 объектов. Это две школы в микрорайоне Зерделі и на улице Еңбек на 890 мест, три пристройки к школам №16, №112 и №170 на 900 мест, реконструкция и сейсмоусиление девяти школ, а также строительство детского сада по улице Тлендиева», – сообщил Нурбол Нурсагатов.

Какие проекты готовят

Сейчас проектно-сметная документация разрабатывается еще по 14 объектам. Завершить ее планируют до конца года.

Кроме того, государственную экспертизу уже прошли проекты строительства пристройки к школе №87 на 300 мест и реконструкции школы №112. Строительно-монтажные работы на этих объектах должны начаться в октябре.

Параллельно в Алматы реализуются еще 16 проектов в сфере образования, среди которых новые детские сады, Центры развития творчества и реконструкция Физико-математической школы.

Еще 20 объектов находятся на стадии подготовки проектной документации. Их строительство планируется начать в 2027 году после прохождения государственной экспертизы.

Отдельное внимание уделяется программе реновации школ. До конца 2027 года в Алматы намерены модернизировать 31 учебное заведение. Сейчас строительные работы ведутся на шести объектах, еще по двум проходят конкурсные процедуры, а по 14 разрабатывается проектная документация.

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