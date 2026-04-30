В Бурятии задержан директор рудника, подозреваемый в нарушении правил безопасности, что привело к гибели шести человек, передает BAQ.kz.

По данным следствия, руководитель предприятия дал распоряжение продолжить работы, несмотря на угрозу схода снежной лавины.

Как отмечается, ещё 24 апреля на этом участке уже произошёл инцидент - двое работников получили травмы и были госпитализированы.

Несмотря на это, директор направил на опасную территорию ещё девять человек.

В результате схода лавины спастись удалось только троим, остальные шестеро погибли.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что произошло ранее

Трагедия произошла 28 апреля на руднике «Ирокинда» в Муйском районе во время расчистки технологической дороги.

Ранее сообщалось, что среди погибших был гражданин Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что в результате схода снежной лавины погиб гражданин Казахстана", - сообщили в ведомстве.

По данным спасательных служб, под снежной массой оказались девять человек.

Троим удалось выбраться самостоятельно, тела шести погибших были обнаружены позже в ходе поисковой операции.

Ранее в МИД Казахстана сообщали, что посольство находится на связи с российскими органами. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Что дальше?

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

В МИД подтвердили гибель казахстанца на руднике в Бурятии