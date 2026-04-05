Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор по делу о гибели солдата-срочника на пограничной заставе «Устюрт» в Мангистауской области. Начальник пограничного отделения признан виновным в халатности и приговорён к двум годам лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По материалам дела, командиру сообщили о подтекании масла в дизельном агрегате и возможном засорении радиатора. Несмотря на вечернее время, он устно поручил двум военнослужащим-срочникам провести очистку оборудования.

Один из солдат — рядовой Еркебулан Сагындык — направился на склад горюче-смазочных материалов с канистрами. Поднявшись на цистерну, он открыл крышку и начал набирать бензин в 20-литровую ёмкость. Во время работы военнослужащий надышался парами топлива и потерял сознание.

По данным следствия, около 20 минут он находился без сознания. Его обнаружили сослуживцы, которые попытались оказать первую помощь, однако спасти солдата не удалось. Он скончался, не приходя в сознание, от отравления парами нефтепродуктов.

Следствие установило, что начальник заставы знал о неисправности оборудования и о том, что проведение подобных работ в тёмное время суток без освещения запрещено. Кроме того, на складе отсутствовало специальное заправочное оборудование, а инструктаж по технике безопасности проведён не был.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что понимает свою ответственность за произошедшее.

Суд признал 26-летнего начальника пограничного отделения виновным и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Также суд обязал его выплатить матери погибшего военнослужащего 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.