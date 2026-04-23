Гибель солдата в воинской части Усть-Каменогорска: в Прокуратуре раскрыли новые подробности

Специальными прокурорами Главной военной прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели 23 января этого года солдата Оспанова Қ.

Как сообщили в Прокуратуре, следствием установлено, что должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев.

Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия.

В результате надлежащей организации следственных мероприятий оперативно собрана достаточная доказательственная база, в кратчайшие сроки проведены необходимые экспертизы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений.

Уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд для рассмотрения по существу.

Принят ряд кадровых решений: от занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц.

Напомним, 23 января этого года в воинской части Усть-Каменогорска во время несения караульной службы погиб военнослужащий срочной службы. Солдат получил смертельное ранение в результате самовыстрела из закрепленного за ним оружия. Также после гибели сразу нескольких солдат в Казахстане были уволены командиры.