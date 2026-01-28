После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
Министерство обороны РК заявило о принятии экстренных мер после гибели военнослужащих с начала текущего года, передает BAQ.KZ.
В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что командование Вооруженных сил осознаёт ответственность за безопасность службы. По поручению министра обороны Даурена Косанова реализуется комплекс мер по предотвращению подобных трагедий.
В частности, усилен контроль за дисциплиной и воспитательной работой, ужесточены требования по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и проведении занятий. Во все воинские части направлены комиссии для повторной оценки психологического состояния военнослужащих.
Как сообщается, повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава, организованы всесторонние проверки силами военной полиции, а также введён круглосуточный контроль за личным составом, включая внеслужебное время.
Дополнительно налажена постоянная видеосвязь солдат с родными, а командиры подразделений обязаны поддерживать регулярный контакт с родителями через официальные каналы связи.
"По итогам разбирательств к дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, его заместитель и командир батальона, где произошла гибель военнослужащего, освобождены от занимаемых должностей", - отметили в Минобороны РК.
Напомним, 23 января во время несения караульной службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы.
27 января в Жамбылской области погиб солдат-срочник. Он получил смертельное ранение при обращении с оружием.
6 января в Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы Национальной гвардии РК. У него произошла внезапная остановка сердца.
