Министерство обороны РК заявило о принятии экстренных мер после гибели военнослужащих с начала текущего года, передает BAQ.KZ.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что командование Вооруженных сил осознаёт ответственность за безопасность службы. По поручению министра обороны Даурена Косанова реализуется комплекс мер по предотвращению подобных трагедий.

В частности, усилен контроль за дисциплиной и воспитательной работой, ужесточены требования по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и проведении занятий. Во все воинские части направлены комиссии для повторной оценки психологического состояния военнослужащих.

Как сообщается, повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава, организованы всесторонние проверки силами военной полиции, а также введён круглосуточный контроль за личным составом, включая внеслужебное время.

Дополнительно налажена постоянная видеосвязь солдат с родными, а командиры подразделений обязаны поддерживать регулярный контакт с родителями через официальные каналы связи.

"По итогам разбирательств к дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, его заместитель и командир батальона, где произошла гибель военнослужащего, освобождены от занимаемых должностей", - отметили в Минобороны РК.

Напомним, 23 января во время несения караульной службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы.

27 января в Жамбылской области погиб солдат-срочник. Он получил смертельное ранение при обращении с оружием.

6 января в Шымкенте скончался военнослужащий срочной службы Национальной гвардии РК. У него произошла внезапная остановка сердца.