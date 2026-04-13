Гимнаст Милад Карими стал вторым на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана, передает BAQ.kz.

Карими завоевал серебряную медаль в упражнениях на перекладине. В финале казахстанец набрал 14,933 балла.

Первым стал Тан Цзяхун (Тайбэй) - 15,233. Анхель Барахас (Колумбия) показал третий результат - 14,833.

Ранее в упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал "серебро", а Нариман Курбанов - "бронзу".