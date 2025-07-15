На судебном процессе по резонансному делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой начал давать показания Асхат Нурмашев — глава благотворительного фонда "Асар-Уме", передаёт BAQ.KZ.



Его допрос проходит в рамках рассмотрения обвинений, связанных с предполагаемыми махинациями при создании и деятельности фонда, а также с подделкой документов.



Судебные слушания продолжаются. Подробности показаний Нурмашева, а также его позиция по делу станут известны по мере допроса.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.