Глава государства поздравил Марокко с Днем Трона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника страны – Дня Трона.

В своем обращении глава государства поздравил монарха и народ Марокко, пожелав им благополучия и дальнейшего процветания.

Президент отметил, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

«Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов», – говорится в поздравительной телеграмме.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Мухаммеду VI успехов в государственной деятельности, а народу Марокко – мира, процветания и благополучия.

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