Глава государства поздравил Марокко с Днем Трона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника страны – Дня Трона.
В своем обращении глава государства поздравил монарха и народ Марокко, пожелав им благополучия и дальнейшего процветания.
Президент отметил, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.
«Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов», – говорится в поздравительной телеграмме.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Мухаммеду VI успехов в государственной деятельности, а народу Марокко – мира, процветания и благополучия.
Читай также:
Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим золотом чемпионата мира
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
- Главный тренер «Челси» оценил дебютный гол Дастана Сатпаева
- На границе Казахстана и России снова выстроились километровые очереди
- Путин поручил пересмотреть договор о поставках оружия с Казахстаном