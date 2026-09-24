Глава государства предложил ужесточить наказание за осознанное загрязнение природы и общественных пространств
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за загрязнение природы и общественных пространств. Об этом Глава государства заявил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что вопросы чистоты и порядка должны оставаться в центре внимания государства и общества. При этом, по его словам, в стране все еще встречаются случаи намеренного загрязнения окружающей среды и общественных мест.
«К сожалению, мы все еще сталкиваемся с фактами бескультурья, осознанного загрязнения природы и общественных пространств. Полагаю, будет правильным ужесточить наказание за подобного рода антиобщественные, антигосударственные деяния», – сказал Токаев.
Глава государства подчеркнул, что инициатива «Таза Қазақстан» должна формировать ответственное отношение людей к окружающей среде.
«Теперь необходимо принять меры, чтобы наряду с нашими традиционными преимуществами – гостеприимством и безопасностью, Чистота во всем ее многообразии стала национальным "брендом" нашей страны», – заявил Президент.
По словам Токаева, благоустройство городов и сел влияет не только на качество жизни граждан, но и на туристическую и инвестиционную привлекательность страны.
Президент также связал принципы «Таза Қазақстан» и «Закон и Порядок», отметив, что чистая и ухоженная среда влияет на поведение людей.
«Вложения в благоустройство – это прямые инвестиции в человека. Ухоженная городская среда, как строгий педагог, задает высокие стандарты поведения и воспитывает без нотаций и излишнего морализаторства», – сказал Глава государства.
Ранее в рамках инициативы «Таза Қазақстан» Токаев также выступал за усиление ответственности за жестокое обращение с животными.
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