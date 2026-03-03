Глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в Правительстве прокомментировал вопрос о зарплатах в компании и своем личном доходе, передает BAQ.KZ.

По его словам, средняя заработная плата сотрудников составляет 495 тысяч тенге. Также он публично назвал размер собственного оклада.

“Средняя зарплата сотрудников в компании составляет 495 тысяч тенге. Мой оклад – 1 миллион 200 тысяч тенге", – рассказал Дархан Иманашев на брифинге.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане появится шесть новых платных участков дорог. Доходы от платных дорог Казахстана в 2026 году достигнут 100 млрд тенге.

В Казахстане сформировано 7 международных автокоридоров.