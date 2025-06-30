Глава КФФ пообещал выучить казахский язык и подтвердить свои знания на практике
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
76Фото: пресс-служба КФФ
Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в кулуарах Правительства рассказал о своих планах по изучению казахского языка, передает BAQ.KZ.
"Конечно, нужно немного времени. Практика нужна. Но я верю, что в течение года смогу свободно говорить. Буду давать интервью. Мне нужна ваша помощь в изучении казахского языка", - сказал Омаров, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Омаров прокомментировал вопрос о том, какое время дает руководство Федерации главному тренеру сборной Али Алиеву.
Также президент КФФ признал проблему существующих договорных матчей.