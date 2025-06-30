Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в кулуарах Правительства рассказал о своих планах по изучению казахского языка, передает BAQ.KZ.

"Конечно, нужно немного времени. Практика нужна. Но я верю, что в течение года смогу свободно говорить. Буду давать интервью. Мне нужна ваша помощь в изучении казахского языка", - сказал Омаров, отвечая на вопросы журналистов.