Глава МАГАТЭ посетит Казахстан с официальным визитом

С 25 по 27 мая 2026 года Казахстан посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита запланирована встреча на высшем уровне, а также подписание дорожной карты по углублению сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ на 2026–2036 годы.

Кроме того, стороны намерены подписать ряд документов о сотрудничестве в сфере науки и ядерной медицины.

Ожидается, что визит позволит расширить взаимодействие Казахстана с МАГАТЭ по ключевым направлениям развития атомной отрасли и научных исследований.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сентябре прошлого года на брифинге международного форума World Atomic Week в Москве отмечал, что Казахстан играет важную роль в сфере добычи урана. Он считает, что Казахстан сделал мудрый выбор в пользу атомной энергетики.

"Казахстан играет очень важную роль в сфере добычи урана и обладает одними из крупнейших запасов урана в мире. Поэтому там ведется большая активность. Президент принял решение развивать ядерную энергетику. Был проведен референдум, и подавляющее большинство его одобрило, так что, на мой взгляд, в казахстанском обществе есть чёткий консенсус по поводу продвижения этого проекта в области атомной энергетики. Мы работаем с вашим правительством, ядерным регулятором и другими органами власти, чтобы помочь подготовить страну к внедрению ядерной энергетики. Я считаю, что в целом это не станет для вас неожиданностью. Мы рассматриваем ядерную энергетику как стабильный и чистый источник энергии, обеспечивающий устойчивость энергосистемы. Думаю, это мудрое решение, и мы будем поддерживать Казахстан на этом новом пути", - сказал Рафаэль Гросси.

