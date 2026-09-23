Основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуанг впервые приедет в Казахстан. Он станет специальным гостем AI Month, который пройдет в Астане. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

AI Month стартует 23 сентября и продлится месяц. В его рамках в столице пройдут мероприятия для разработчиков, IT-специалистов, стартапов, исследователей и представителей технологических компаний.

Месяц начнется с AI-хакатона

Первым крупным событием станет HackAlem AI, который пройдет 23 сентября. Участники смогут использовать технологии NVIDIA для разработки и тестирования своих проектов в сфере искусственного интеллекта.

1 октября в заседании Совета по искусственному интеллекту примет участие вице-президент NVIDIA по физическому моделированию ИИ Рев Лебаредян.

2–3 октября в Астане пройдет международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026.

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Дженсен Хуанг выступит в Астане 23 октября

Главное событие запланировано на 23 октября. В международном центре искусственного интеллекта alem.ai Дженсен Хуанг и Жаслан Мадиев проведут открытую беседу в формате fireside chat.

Они обсудят, как будет развиваться искусственный интеллект, какие технологии будут определять будущее, как готовить специалистов в этой сфере и какие возможности есть у Казахстана и Центральной Евразии.

«Мы стремимся сделать Казахстан точкой притяжения для AI-талантов Центральной Евразии, где сильная идея может получить доступ к экспертизе, партнерствам и возможность выйти на глобальный рынок», – отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, Казахстан намерен развивать собственные решения в сфере ИИ, готовить специалистов и помогать технологическим стартапам выходить на мировой рынок.

Мадиев также считает, что встречи с руководителями крупнейших технологических компаний могут дать молодым казахстанским разработчикам новые возможности и помочь превратить их идеи в готовые продукты.

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