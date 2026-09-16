NVIDIA, Kraken и General Atlantic: кто приедет на AI & Digital Bridge 2026 в Астану

В Астане с 1 по 3 октября пройдет международный форум AI & Digital Bridge 2026, который станет центральным событием масштабного AI MONTH – месяца мероприятий в сфере искусственного интеллекта и технологий. Программа стартует 23 сентября и завершится 23 октября, передает BAQ.KZ.

В этом году форум соберет представителей крупных международных технологических компаний, инвесторов, разработчиков, стартапов и исследовательского сообщества.

Кто станет хедлайнером форума

Одним из главных спикеров AI & Digital Bridge 2026 станет Баладжи Шринивасан – основатель Network School, бывший CTO Coinbase и генеральный партнер Andreessen Horowitz. Он участвовал в запуске USDC и инвестировал в Bitcoin, Ethereum, Solana, а также ряд технологических компаний, включая Perplexity, Polymarket и Replit.

Казахстанский AI-бизнес представит Ерзат Дулат, сооснователь и CTO Higgsfield AI. Компания занимается разработкой AI-платформы для создания видео и изображений. По данным организаторов, в августе 2026 года Higgsfield AI привлекла 400 млн долларов в рамках раунда Series B при оценке компании в 5,4 млрд долларов.

Среди подтвержденных участников также вице-президент NVIDIA по симуляции Physical AI Рев Лебаредян. Он занимается направлением NVIDIA Omniverse, цифровыми двойниками, моделированием физических сред и технологиями для роботизированных систем.

В Астану приедет и Грег Уайлер – основатель и CEO E-Space, ранее создавший O3b Networks и OneWeb. Сейчас его компания развивает низкоорбитальную спутниковую инфраструктуру и защищенные сети связи.

Участие в форуме также подтвердили глава глобальной инвестиционной компании General Atlantic Уильям Э. Форд и Co-CEO криптобиржи Kraken Дэвид Рипли.

На площадке планируют обсуждать Physical AI и робототехнику, венчурные инвестиции, спутниковые технологии, применение искусственного интеллекта в бизнесе, развитие стартапов, новые профессии и креативные индустрии.

Месяц искусственного интеллекта

2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Первоначально организаторы планировали провести AI Week, однако программу расширили до целого месяца – AI MONTH с 23 сентября по 23 октября.

Откроет его 23 сентября хакатон HackAlem AI powered by OpenAI. Участники будут разрабатывать собственные решения с использованием OpenAI Codex и технологических ресурсов OpenAI. Победителей наградят во время AI & Digital Bridge.

Главным событием AI MONTH станет форум 1–3 октября. 1 октября предусмотрена отдельная программа для государственных и международных делегаций и руководителей технологической индустрии – участие в мероприятиях этого дня будет проходить по приглашениям.

2 и 3 октября форум откроют для посетителей по билетам. В программу войдут направления AI, Creative Industries, Talent и GameDev, технологическая выставка, Startup Alley и Astana Hub Battle.

Завершится AI MONTH 23 октября финалом alem.ai battle.

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