"Главная опасность – возможный прорыв дамбы": селевых потоков опасаются в Алматинской области

Последствия проливных дождей затронули и Алматинскую область. В редакцию BAQ.KZ поступили видеозаписи, снятые в селах Иргели и Коксай Алматинской области.

Одно из видео было снято в районе рынка "Алтын Орда" в Алматинской области. На кадрах видно, что уровень воды поднялся на несколько сантиметров, а припаркованные на улице автомобили уже начинает затапливать.

По словам местного жителя, видео было снято примерно полтора часа назад.

"Как видите, уровень воды продолжает подниматься. Это территория напротив рынка "Алтын Орда", со стороны рынка "Барлык". Позади протекает река. Вода поднялась настолько, что дошла до магазинов и начала их затапливать. Река сильно разлилась, течение стало очень бурным. Ситуация действительно пугающая. Сейчас уровень воды уже достиг береговой линии", – рассказал местный житель.

Кадр из видеоматериалов, поступивших в редакцию BAQ.KZ

По его словам, уровень воды значительно повысился во всех реках, стекающих с гор. Особенно это касается рек, протекающих через город, многие из которых уже вышли из берегов.

"Возможно, районы, расположенные дальше от населенных пунктов, это не затронуло. Поэтому хочется надеяться, что вода не поднимется до такого уровня, чтобы затопить дачные массивы", – отметил он.

По словам жителя, главную тревогу сейчас вызывает вероятность прорыва дамбы.

"Специалисты должны были заранее сбросить воду из моренных озер. Однако сейчас и сами моренные озера переполнены. Состояние дамб достигло крайне опасного уровня. А поскольку реки уже переполнены, сбрасывать в них дополнительную воду стало невозможно", – сказал он.

На еще одном видео, поступившем в редакцию, видно, как мутный поток воды с грязью проходит рядом с частным жилым домом.

Кадр из видеоматериалов, поступивших в редакцию BAQ.KZ

Также сообщается, что в городе Есик Алматинской области река вышла из берегов, а вода стала мутной и несет большое количество грязи и ила.

Ранее сообщалось, что в Наурызбайском районе Алматы из-за угрозы схода селевого потока проводится превентивная эвакуация жителей домов, расположенных вдоль русла реки Аксай.

Позже жительница Алматы Елизавета Ларченко в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказала о текущей обстановке в своем районе в связи с угрозой селя.

В свою очередь, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что на реке Аксай угрозы нет, ситуация находится под контролем.