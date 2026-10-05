«Главная задача педагога — служить примером»: награжденная Президентом учительница рассказала об ИИ

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников сферы образования государственными наградами за выдающиеся достижения в области образования и особые заслуги перед Казахстаном. Среди награжденных — учитель географии опорной школы имени Бименде Амалбекова Жанааркинского района области Ұлытау Дамеш Арынова. После торжественной церемонии педагог поделилась своими впечатлениями с корреспондентом BAQ.KZ.

Дамеш Арынкызы — одна из тех педагогов, которые за 44 года профессиональной деятельности прошли через множество этапов и сумели адаптироваться к эпохе искусственного интеллекта. Она продолжает работать в школе, которую сама когда-то окончила, и на протяжении многих лет обучила и воспитала несколько поколений учеников.

За 44 года педагогического стажа я получила такую большую награду. Для меня это очень особенный день. Свой трудовой путь я начинала старшей вожатой. С тех пор работаю учителем в школе, которую сама окончила. Думаю, сегодня моя педагогическая мечта осуществилась. Я очень рада, что смогла воспитать не одно поколение детей, пройти через разные эпохи, несколько реформ и прийти в эпоху искусственного интеллекта, — поделилась педагог.

По словам Дамеш Арынкызы, раньше в соответствии с требованиями времени учителям приходилось самостоятельно изготавливать плакаты и вручную готовить необходимые материалы к урокам.

А сегодня мы вступили в период, когда с помощью искусственного интеллекта можем автоматически получать и осваивать определенную информацию всего за одну-две минуты. Это удивительное ощущение. Конечно, вместе с такими возможностями возрастает и наша ответственность. Я выражаю огромную благодарность Главе государства. Думаю, все его поручения будут выполнены. Ведь сегодняшнее молодое поколение — особенное. Мы должны не только давать детям знания и воспитывать их, но и сами быть для них примером. Есть такое выражение: “Главная фигура и сердце школы — учитель”. Поэтому профессия педагога всегда требует большой ответственности. Несмотря на возраст, сегодня я хорошо освоила технологии искусственного интеллекта и теперь сама обучаю этому молодежь. ИИ оказывает нам очень большую помощь. Я считаю, что учитель в любую эпоху должен соответствовать требованиям времени и постоянно развиваться. Ведь изменения и в школе, и в обществе в первую очередь происходят благодаря труду учителя, — сказала Дамеш Арынкызы.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев обратился к педагогам и обозначил ключевые задачи в сфере образования. Президент затронул важные вопросы, связанные со статусом учителя, строительством школ и внедрением искусственного интеллекта, а также дал Правительству конкретные поручения.

Глава государства также отметил пользу искусственного интеллекта для педагогов. По словам Президента, новые технологии должны стать инструментом, который избавит учителей от лишней работы и позволит им уделять больше времени непосредственно взаимодействию с учениками.