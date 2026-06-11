Годовалый ребенок оказался в больнице после падения с высоты в Талдыкоргане
По предварительным данным, годовалый ребенок выпал с верхних этажей жилого дома и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
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В Талдыкоргане ребенок примерно одного года получил тяжелые травмы после падения с высоты. Малыша обнаружили утром возле одного из многоквартирных домов в микрорайоне №4, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По предварительным данным, прохожие заметили возле пятиэтажного жилого дома маленького ребенка без сопровождения взрослых и сразу вызвали скорую помощь.
Предполагалось, что малыш выпал из окна или с балкона одного из верхних этажей. На момент госпитализации личность ребенка и его родителей установлены не были.
В Департаменте полиции области Жетысу подтвердили факт происшествия.
"Ребенок в настоящее время находится в медицинском учреждении. По данному факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.
Позже в полиции уточнили, что родители ребенка найдены.
"В настоящее время родители находятся рядом с ребенком в больнице", – отметили в департаменте.
Обстоятельства происшествия, а также причины, по которым ребенок оказался без присмотра и выпал с высоты, устанавливаются.
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