Закопали заживо? Полиция расследует жестокое убийство в Алматинской области
В Уйгурском районе возбуждено уголовное дело по фактам убийства и укрывательства преступления.
В Уйгурском районе Алматинской области расследуют жестокое убийство 29-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержаны двое человек, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным местной полиции, 27 мая в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына. По ее словам, мужчина выехал на работу и перестал выходить на связь.
"После поступления заявления сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. В результате проведенной работы тело пропавшего было обнаружено недалеко от его места работы - в районе зоны отдыха. По предварительной информации, трагедия произошла после совместного распития спиртных напитков. Между мужчиной и его коллегами возник конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – сообщили в дп региона.
По горячим следам были установлены и задержаны подозреваемые. Они водворены в изолятор временного содержания.
По фактам убийства и укрывательства преступления возбуждены уголовные дела. Суд санкционировал арест двух подозреваемых.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Вопрос о процессуальном статусе третьего мужчины, который находился в компании в момент происшествия, будет решен по итогам дальнейшего расследования.
Правоохранительные органы призвали граждан доверять только официальной информации и дождаться завершения следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в заброшенном здании Туркестанской области обнаружен труп мужчины. В качестве подозреваемой была задержана школьница.
