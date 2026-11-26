Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров удостоен высшей награды Национального олимпийского комитета страны. Орден НОК РК за спортивные достижения фигуристу вручил Геннадий Головкин, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК Казахстана.

Церемония награждения состоялась 25 ноября в Астане на Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета. На ней подвели итоги работы организации за 2024–2026 годы и обсудили подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

В завершение заседания Геннадий Головкин наградил спортсменов и специалистов за вклад в развитие отечественного спорта и олимпийского движения.

Высшей награды НОК удостоился Михаил Шайдоров, который в феврале 2026 года вписал свое имя в историю казахстанского фигурного катания.

От серебра чемпионата мира до олимпийского золота

В феврале 2025 года Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. В том же году он завоевал бронзу зимних Азиатских игр в Харбине и серебро чемпионата мира.

В феврале 2026 года фигурист завоевал историческое золото зимних Олимпийских игр в Италии. После короткой программы казахстанец занимал пятое место, однако по итогам двух выступлений набрал 291,58 балла и опередил всех соперников. Эта медаль стала первым олимпийским золотом Казахстана в фигурном катании и первой победой страны на зимних Олимпиадах за 32 года.

25 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Шайдорова орденом «Барыс» II степени.

В сентябре фигурист завоевал бронзовую медаль международного турнира серии ISU Challenger в Братиславе, набрав 272,75 балла.

Ранее Шайдоров также подтвердил намерение выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года.