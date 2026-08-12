Google проложит три новые подводные линии связи
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Google объявил о строительстве трех новых подводных кабельных систем, которые свяжут страны Северной и Южной Америки. Новые маршруты пройдут через Доминиканскую Республику, Панаму, Чили, Бермудские острова и Флориду, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Система Alisios соединит Доминиканскую Республику, Панаму и Чили. Кабель Canoa пройдет между Доминиканской Республикой и Бермудскими островами, а OlaLuz свяжет Доминиканскую Республику с Флоридой.
Отдельное место в проекте занимает Чили. Страна стремится стать крупным цифровым узлом Латинской Америки и уже развивает сеть подводных и наземных линий связи.
При участии Google строится еще один маршрут Humboldt, который должен соединить Чили и Австралию через Тихий океан.
Новые кабели нужны для передачи растущих объемов интернет трафика между странами и снижения нагрузки на существующие маршруты. Для государств такие линии становятся частью цифровой инфраструктуры наравне с дата центрами и наземными сетями.
Похожий проект сейчас завершается и в Казахстане.
Транскаспийская ВОЛС соединит Актау и Сумгаит. Подводный кабель уже проложили по дну Каспийского моря, морской этап строительства завершен.
После запуска Казахстан получит прямой маршрут передачи данных через Азербайджан дальше в сторону Европы. Оставшиеся работы планируют закончить до конца 2026 года.
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