Дорогие покупки и публичные конфликты: чего стоит избегать чиновникам в соцсетях

Казахстанским госслужащим следует осторожнее относиться к тому, что они публикуют в социальных сетях и мессенджерах. Личные фотографии, видео, комментарии и публикации могут стать публичными и повлиять не только на репутацию самого чиновника, но и на отношение граждан к государственному органу.

Даже если аккаунт обозначен как личный, госслужащий обязан соблюдать законодательство и нормы Этического кодекса. Указание о том, что публикация выражает исключительно личное мнение, также не снимает этой ответственности.

Роскошь и дорогие покупки могут вызвать вопросы

Отдельное внимание касается публикаций с дорогостоящими покупками, предметами роскоши, дорогим отдыхом и другими материальными благами.

Если происхождение таких средств неочевидно, подобный контент может вызвать вопросы у граждан и негативно сказаться на репутации госслужащего.

Кроме того, чиновникам нельзя использовать социальные сети для рекламы товаров, услуг или коммерческой деятельности, если это противоречит ограничениям, установленным для государственных служащих.

Не следует также создавать впечатление, что должность, государственные символы, ресурсы или авторитет госоргана используются в личных интересах.

Публикации и комментарии

Госслужащим следует воздерживаться от оскорбительных, нецензурных и провокационных высказываний, публичных конфликтов, угроз и уничижительных комментариев в адрес граждан или коллег.

Особое внимание стоит уделять Stories, статусам и коротким видео. Даже если такая публикация исчезает через несколько часов, ее могут сохранить, переслать или опубликовать другие пользователи.

Нельзя размещать и служебную информацию, которая не предназначена для публичного распространения.

Статус чиновника

Публичное поведение госслужащего может ассоциироваться с органом, в котором он работает, независимо от того, ведет он официальный или личный аккаунт.

Поэтому перед публикацией чиновникам советуют оценить, не нарушает ли она закон и нормы служебной этики, не создает ли впечатление использования должности в личных целях и не может ли навредить авторитету государственной службы.

При сомнениях от публикации лучше отказаться.

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