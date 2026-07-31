Специализированная природоохранная прокуратура города Алматы обратилась в суд в интересах государства с иском о возврате государственной доли в АО «Тартып».

Прокуратура просила признать недействительными акты государственной регистрации и реорганизации АО «Тартып» в ТОО «АҚ Тәртіп», отменить регистрационные действия и вернуть государству 33,98% доли в компании.

Почему возник спор

Основанием для обращения в суд стало то, что государственная доля в компании была реализована по заниженной стоимости.

Ранее, по иску прокуратуры города Алматы, решением суда от 12 июля 2023 года, вступившим в законную силу, договор купли-продажи государственной доли от 18 октября 2017 года был признан недействительным.

Какое решение принял суд

30 июля 2026 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Судебным решением предусмотрен возврат государству 33,98% доли в АО «Тартып».

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области. Их вернули в собственность государства, общая площадь состовляет 2182 гектара.

По данным прокуратуры региона, их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге.

Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.

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