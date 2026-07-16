С 18:00 17 июля до ориентировочно 23:00 19 июля в Казахстане будет временно приостановлена работа информационно-аналитической системы «Транспортная база данных», передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта.

Временное отключение связано с переносом информационно-аналитической системы на новый центр обработки данных.

На период технических работ будут недоступны государственные услуги и сервисы, связанные с системой.

Что рекомендуют пользователям

В Министерстве транспорта призвали граждан и перевозчиков заранее оформить необходимые документы.

До начала технических работ рекомендуется:

получить разрешительные документы;

подать необходимые заявления;

завершить процедуры, связанные с работой системы.

В ведомстве извинились за временные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.

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