Госуслуги в сфере автотранспорта временно станут недоступны в Казахстане
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С 18:00 17 июля до ориентировочно 23:00 19 июля в Казахстане будет временно приостановлена работа информационно-аналитической системы «Транспортная база данных», передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта.
Временное отключение связано с переносом информационно-аналитической системы на новый центр обработки данных.
На период технических работ будут недоступны государственные услуги и сервисы, связанные с системой.
Что рекомендуют пользователям
В Министерстве транспорта призвали граждан и перевозчиков заранее оформить необходимые документы.
До начала технических работ рекомендуется:
- получить разрешительные документы;
- подать необходимые заявления;
- завершить процедуры, связанные с работой системы.
В ведомстве извинились за временные неудобства и поблагодарили пользователей за понимание.
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