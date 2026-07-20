В Казахстане начала работу единая цифровая платформа QazaqCreative, которая объединит представителей креативных индустрий и упростит доступ к государственным мерам поддержки, передает BAQ.KZ.

Через QazaqCreative можно получить доступ к грантам и программам поддержки

Платформа создана Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации на базе портала QazaqCulture.

После регистрации пользователи смогут открыть личный кабинет, управлять своим профилем, публиковать информацию о проектах и услугах, получать уведомления, а также подавать заявки на участие в государственных программах поддержки.

Кроме того, через QazaqCreative станет доступна информация о грантовых конкурсах, механизмах финансирования проектов, образовательных и акселерационных программах, а также консультационная, экспертная, информационная и цифровая поддержка.

Кто может зарегистрироваться на платформе

Сервис предназначен как для физических лиц – авторов, дизайнеров, художников, фотографов, музыкантов, ремесленников и других представителей творческих профессий, так и для юридических лиц, включая студии, агентства, продюсерские центры и творческие объединения.

Также пользователи смогут принимать участие в конкурсах, питчинг-сессиях, форумах, выставках и других отраслевых мероприятиях.

Где и как зарегистрироваться

Для регистрации необходимо перейти в раздел QazaqCreative на портале qazaqculture.com, заполнить анкету и после прохождения модерации получить доступ к личному кабинету.

Платформа открыта не только для представителей креативных индустрий, но и для всех желающих приобрести продукцию казахстанских креаторов или воспользоваться их услугами.

В Фонде развития креативных индустрий отметили, что запуск QazaqCreative является важным этапом развития цифровой инфраструктуры креативной экономики Казахстана и позволит расширить возможности отечественных авторов и творческого бизнеса.

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