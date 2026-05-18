Убил, закопал во дворе и взял кредит на имя погибшего: что прозвучало в суде по делу Сарсемалиева

Судебное разбирательство по делу о резонансном убийстве в Атырау продолжилось оглашением материалов следствия, касающихся гибели сына убитой семьи – Наурыза Мукангалиева, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным расследования, между сторонами ранее существовали бытовые конфликты. Со временем напряженность между ними усилилась, а взаимные обиды сохранялись длительное время.

По версии следствия, преступление произошло в одном из частных домов микрорайона Мунайшы в Атырауской области.

Между Султаном Сарсемалиевым и Наурызом Мукангалиевым возник конфликт, который впоследствии перерос в драку.

В материалах дела указано, что обвиняемый использовал кухонный нож. По данным следствия, потерпевший получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия.

После случившегося, согласно версии обвинения, обвиняемый попытался скрыть следы преступления. В материалах дела говорится, что он выкопал яму во дворе, завернул тело в ковер и ночью закопал его.

По данным стороны обвинения, после этого он забрал телефон погибшего и снял с его счета наличными 3 тысячи тенге.

Как сообщил прокурор, позднее через банковское приложение, зарегистрированное на имя погибшего, в мае был оформлен кредит на сумму 4 миллиона тенге.

Следствие также установило, что обвиняемый продолжал проводить финансовые операции также в августе, октябре и декабре 2025 года. Общая сумма последующих операций составила около 500 тысяч тенге.

Правоохранительные органы заявляют, что после преступления предпринимались действия по сокрытию его следов.

В ходе расследования тело погибшего было обнаружено во дворе частного дома. Также зафиксированы попытки уничтожения предметов, которые могли иметь доказательственное значение.

Как стало известно, Наурыз Мукангалиев некоторое время числился пропавшим без вести. Позднее были обнаружены останки его тела, после чего была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Эксперты обнаружили на теле мужчины многочисленные травмы с признаками насильственной смерти. В их числе – тяжелые повреждения внутренних органов.

Специалисты пришли к выводу, что именно эти травмы стали непосредственной причиной смерти.