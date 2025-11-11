Хотели выиграть именно в команде — теннисисты сборной Казахстана о золоте Исламских игр
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские теннисисты завоевали золото в финале Игр Исламской солидарности. Мужская сборная Казахстана в финале одержала победу над командой Ирана. В составе команды выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов. Матч завершился со счетом 8:1 в пользу казахстанцев. Алан Курмангалиев подвёл итоги турнира и отметил, насколько важной для команды была эта победа, передает BAQ.KZ.
"Эмоции шикарные, чувствуется большое облегчение, так как мы хотели выиграть турнир именно в команде. Испытываю огромную радость. Со здоровьем всё нормально, просто чуть забился, слишком много матчей, я с утра играл два матча – в паре и одиночку, сейчас то же самое, но все нормально".
Несмотря на то, что именно Курмангалиев принёс решающее очко, спортсмен подчеркнул, что успех — результат общей работы:
Кирилл Герасименко также отметил сплочённость коллектива и благодарность болельщикам:
"Хотел сказать огромное спасибо нашим болельщикам, кто в нас верил, очень рады. Я говорил в прошлом интервью, не хотел загадывать, но я очень верил в то, что мы сможем побороться за золотые медали. Очень сложно играть, мягкий пол, не такие условия, как мы готовились, но ребята дотерпели, справились. Молодцы ребята, психологически были готовы, смогли дотерпеть до конца!".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь