Казахстанские теннисисты завоевали золото в финале Игр Исламской солидарности. Мужская сборная Казахстана в финале одержала победу над командой Ирана. В составе команды выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжегулов. Матч завершился со счетом 8:1 в пользу казахстанцев. Алан Курмангалиев подвёл итоги турнира и отметил, насколько важной для команды была эта победа, передает BAQ.KZ.

"Эмоции шикарные, чувствуется большое облегчение, так как мы хотели выиграть турнир именно в команде. Испытываю огромную радость. Со здоровьем всё нормально, просто чуть забился, слишком много матчей, я с утра играл два матча – в паре и одиночку, сейчас то же самое, но все нормально".

Несмотря на то, что именно Курмангалиев принёс решающее очко, спортсмен подчеркнул, что успех — результат общей работы:

Кирилл Герасименко также отметил сплочённость коллектива и благодарность болельщикам:

"Хотел сказать огромное спасибо нашим болельщикам, кто в нас верил, очень рады. Я говорил в прошлом интервью, не хотел загадывать, но я очень верил в то, что мы сможем побороться за золотые медали. Очень сложно играть, мягкий пол, не такие условия, как мы готовились, но ребята дотерпели, справились. Молодцы ребята, психологически были готовы, смогли дотерпеть до конца!".

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.