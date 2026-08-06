Йеменское движение хуситов заявило об атаках на два саудовских нефтяных танкера - у порта Янбу в Красном море и в Аденском заливе. Это произошло после объявленной в прошлом месяце морской блокады саудовского судоходства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Речь идет о районе пролива Баб-эль-Мандеб, ширина которого в самом узком месте составляет 29 километров. Через него проходит около 66% саудовского нефтяного экспорта и от 10 до 12% мировой торговли.

Возобновившиеся угрозы могут вынудить танкеры идти в обход, по более длинным маршрутам. Это добавит недели пути и приведет к росту стоимости фрахта и топлива по всему миру.

Второй пролив тоже перекрыт

Атаки хуситов накладываются на ситуацию в Ормузском проливе, который Иран практически полностью закрыл.

По данным компании морской разведки Windward, за сутки до 21:00 по Гринвичу в среду через Ормузский пролив прошли всего 12 судов - шесть на вход и шесть на выход. До начала войны США и Израиля против Ирана пролив ежедневно использовали около 140 судов.

Три судна прошли ночью по южному коридору, против которого выступает Иран, отключив системы слежения примерно на 12 часов каждое. Еще одно судно, следовавшее в сторону Ирака, развернулось незадолго до входа в пролив.

Балкер, вышедший напрямую из Ирана к военной якорной стоянке в Омане, система морской разведки отметила как возможного нарушителя блокады.

Читай также:

Иран и Оман согласовали маршрут через Ормузский пролив

Эксперты назвали неожиданную причину задержек нефтяных танкеров в Ормузском проливе