Иран и Оман согласовали маршрут через Ормузский пролив

Иран и Оман согласовали географические параметры маршрута для безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив и находятся на этапе финализации совместного заявления. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA.

Переговоры между Ираном и Оманом как двумя прибрежными государствами Ормузского пролива велись в течение последних двух месяцев. Их целью было определение безопасного маршрута для торгового судоходства. Технические, правовые, экологические аспекты и вопросы безопасности были всесторонне изучены профильными ведомствами нашей страны, - заявил Багаи.

По его словам, консультации носили профессиональный характер и показали позитивную динамику.

Географические координаты предполагаемого маршрута согласованы обеими сторонами. Если не возникнет препятствий со стороны третьих лиц, совместное заявление с изложением ключевых договоренностей будет окончательно сформулировано в ближайшее время, - подчеркнул он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади сообщил IRNA, что стороны достигли понимания практически по всем вопросам, включая расположение маршрутов входа и выхода для морского движения.

По его словам, значительная часть судоходного маршрута пройдет через территориальные воды Ирана, часть - через воды Омана. Существующие временные маршруты закроют, а новый будет действовать от двух до четырех месяцев или дольше.

Пролив остается закрытым

Иран практически полностью перекрыл Ормузский пролив после того, как Тегеран и Вашингтон прекратили действие меморандума от 17 июня и возобновили удары. Война началась 28 февраля с атаки США и Израиля на Иран.

Возобновившиеся удары нарушили около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, что привело к росту цен.

США не согласны на контроль Ирана

Американские официальные лица, включая Дональда Трампа, говорят, что Тегеран заинтересован в сделке по открытию пролива. При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не примут договоренность, которая оставит пролив под контролем Ирана.

Центральное командование США сообщило в среду, что в рамках блокады иранского флота перенаправило 48 коммерческих судов, вывело из строя два и досмотрело еще два.

Багаи также прокомментировал сообщения о возможных зарубежных поездках руководства МИД. По его словам, планов по визитам в Катар и Пакистан на данный момент нет, при этом Исламабад и Доха продолжают усилия по снижению напряженности в регионе, а Тегеран поддерживает с ними постоянный диалог.

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