ИИ подключили к диагностике онкологии и инсульта в Астане
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В системе здравоохранения Астаны активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Они помогают врачам быстрее анализировать медицинские исследования, выявлять заболевания и снижать нагрузку на специалистов.
Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы.
Как ИИ помогает выявлять заболевания
Один из ключевых проектов – централизованная обработка радиологических исследований с помощью системы искусственного интеллекта WDSOFT.
Проект реализован в рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас к системе подключены 19 медицинских организаций столицы.
По данным акимата, технология помогает выявлять патологические изменения на медицинских изображениях и сокращать время диагностики до 10 минут. Это также позволяет снизить нагрузку на врачей-радиологов.
Сколько исследований накопили
С 1 августа 2025 года на едином центральном сервере Астаны накоплено более 360 тысяч радиологических исследований.
В их числе:
- 282 603 рентгенографических и флюорографических исследования;
- 44 215 компьютерных томографий;
- 3 878 МРТ;
- 28 618 маммографических исследований;
- 949 ангиографий.
Как ИИ помогает при инсульте
В столице также внедряют систему Cerebra компании Cerebra.ai Ltd. Она предназначена для автоматизированной диагностики инсульта.
Программа помогает определить тип и подтип инсульта и предоставляет врачам дополнительную информацию для принятия решений. Это особенно важно при оказании экстренной помощи, когда скорость диагностики имеет большое значение.
После успешного пилотного проекта в Городской многопрофильной больнице №2 принято решение внедрить систему еще в трех инсультных центрах столицы – ГМБ №2, МГБ №1 и ММЦ.
Что еще планируют
Следующим этапом цифровизации станет запуск проекта «Центр персонального сопровождения и онлайн-консультаций». Его планируют запустить до конца 2026 года.
Центр должен усилить взаимодействие медицинских организаций с пациентами, расширить профилактическую работу и повысить адресность медицинской помощи.
Кроме того, на его базе будет работать ситуационный центр с использованием технологий искусственного интеллекта. Он будет отслеживать ключевые показатели системы здравоохранения Астаны.
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