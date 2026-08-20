В системе здравоохранения Астаны активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Они помогают врачам быстрее анализировать медицинские исследования, выявлять заболевания и снижать нагрузку на специалистов.

Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы.

Как ИИ помогает выявлять заболевания

Один из ключевых проектов – централизованная обработка радиологических исследований с помощью системы искусственного интеллекта WDSOFT.

Проект реализован в рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас к системе подключены 19 медицинских организаций столицы.

По данным акимата, технология помогает выявлять патологические изменения на медицинских изображениях и сокращать время диагностики до 10 минут. Это также позволяет снизить нагрузку на врачей-радиологов.

Сколько исследований накопили

С 1 августа 2025 года на едином центральном сервере Астаны накоплено более 360 тысяч радиологических исследований.

В их числе:

282 603 рентгенографических и флюорографических исследования;

44 215 компьютерных томографий;

3 878 МРТ;

28 618 маммографических исследований;

949 ангиографий.

Как ИИ помогает при инсульте

В столице также внедряют систему Cerebra компании Cerebra.ai Ltd. Она предназначена для автоматизированной диагностики инсульта.

Программа помогает определить тип и подтип инсульта и предоставляет врачам дополнительную информацию для принятия решений. Это особенно важно при оказании экстренной помощи, когда скорость диагностики имеет большое значение.

После успешного пилотного проекта в Городской многопрофильной больнице №2 принято решение внедрить систему еще в трех инсультных центрах столицы – ГМБ №2, МГБ №1 и ММЦ.

Что еще планируют

Следующим этапом цифровизации станет запуск проекта «Центр персонального сопровождения и онлайн-консультаций». Его планируют запустить до конца 2026 года.

Центр должен усилить взаимодействие медицинских организаций с пациентами, расширить профилактическую работу и повысить адресность медицинской помощи.

Кроме того, на его базе будет работать ситуационный центр с использованием технологий искусственного интеллекта. Он будет отслеживать ключевые показатели системы здравоохранения Астаны.