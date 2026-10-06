ИИ сократил количество дефектов в автопроизводстве на 39% — Нагаспаев
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Применение искусственного интеллекта в автомобильной промышленности позволило снизить количество дефектов на 39% и выявлять нештатные ситуации на производственной линии за восемь секунд. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По словам министра, искусственный интеллект используется на всех этапах производства - от логистики до контроля качества.
«Практический эффект - снижение количества дефектов на 39%, а нештатные ситуации на производственной линии выявляются за восемь секунд», - отметил Нагаспаев.
Цифровые решения также позволяют выпускать несколько брендов и моделей автомобилей на одной линии без остановки на переналадку.
«Таким образом, отрасль переходит от автоматизации отдельных операций к интеллектуальному производству», - подчеркнул министр.
Нагаспаев добавил, что цифровая трансформация промышленности проводится в рамках реализации Стратегии Digital Qazaqstan. До 2028 года в отрасли предусмотрены ежегодный рост производительности труда на 7%, развитие роботизации, создание не менее пяти отечественных интеграторов и трех центров компетенций.
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