В Казахстане планируют поэтапно внедрить технологии искусственного интеллекта во всех 2,6 тыс. малокомплектных школах. Первые проекты запустят уже с 1 сентября 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Пилот начнется с 10 школ

С 1 сентября новый проект стартует в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей.

Главная задача – использовать возможности искусственного интеллекта для сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

«С 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей будет запущен пилотный проект с применением технологий искусственного интеллекта, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами», – сообщила Жулдыз Сулейменова.

В дальнейшем проект планируется расширить. На пилотном этапе программа должна охватить 500 малокомплектных школ страны.

До 2029 года технологии планируют поэтапно внедрить во всех 2,6 тыс. малокомплектных организациях среднего образования Казахстана.

Как еще меняется школьное образование

В новом учебном году изменения затронут не только применение цифровых технологий.

Минпросвещения пересмотрело образовательные стандарты и типовые учебные планы. В школах вводятся новые обязательные курсы: «Основы Конституции» для 5–7-х классов, «Закон и порядок» для 8–11-х и «Личная безопасность» для учащихся 5–11-х классов.

Курс «Основы права», который раньше преподавался по выбору, также станет обязательным.

Изменится и оценивание в начальных классах

С 1 сентября новый подход к оцениванию вводится для учеников 2–4-х классов. Отдельное суммативное оценивание за четверть – СОЧ – проводить больше не будут. Вместо него предусмотрено промежуточное оценивание после завершения каждого раздела программы.

При этом доля формативного оценивания в четвертной оценке увеличится с 25% до 50%, еще 50% будут составлять результаты промежуточных работ.

В первых классах оценки, как и прежде, выставляться не будут.