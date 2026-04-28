Интеллектуальная система онлайн- мониторинга скважин внедрена в Казахстане. В рамках пилотного внедрения под наблюдением системы уже находится более 4 тысяч скважин на объектах нефтедобычи. Пилотное внедрение реализовано на базе АО «Мунай», а также ряда других недропользователей, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженовна заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

«Ожидаемый эффект – Сокращение времени простоев скважин до 20% и достижение экономического эффекта до 1 млрд тенге в год. Данный проект показывает, что искусственный интеллект может быть практическим инструментом для повышения эффективности добычи, снижения потерь и более точного управления нефтяными активами», - сказал министр.

Он отметил, что система является казахстанской разработкой и имеет экспортный потенциал. В настоящее время ведется работа по ее продвижению на международные рынки, в том числе в США.

Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу

Азиатский банк развития инвестирует $5,4 млрд в проекты Казахстана