Индия и Корея: стала известна программа зарубежных визитов Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев с 12 по 16 сентября совершит зарубежные визиты в Индию и Республику Корея. В программе – участие в саммите БРИКС, переговоры с лидерами двух стран и встречи с представителями крупного бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Сначала – Индия и саммит БРИКС

12–13 сентября Глава государства по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди посетит Нью-Дели с рабочим визитом для участия в XVIII Саммите БРИКС.

Токаев выступит на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС+». Его тема – «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».

Также запланированы отдельные переговоры Касым-Жомарта Токаева с Нарендрой Моди и встречи с рядом глав государств и правительств.

После Индии – государственный визит в Корею

Уже 14 сентября Президент отправится в Республику Корея по приглашению Президента Ли Чжэ Мёна. Государственный визит продлится до 16 сентября.

15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства Казахстана и Южной Кореи.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев встретится с руководителями ведущих корейских компаний.

16 сентября Президент примет участие в первом Саммите «Центральная Азия – Республика Корея».

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