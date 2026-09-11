Индия и Корея: стала известна программа зарубежных визитов Токаева
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Президент Касым-Жомарт Токаев с 12 по 16 сентября совершит зарубежные визиты в Индию и Республику Корея. В программе – участие в саммите БРИКС, переговоры с лидерами двух стран и встречи с представителями крупного бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Сначала – Индия и саммит БРИКС
12–13 сентября Глава государства по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди посетит Нью-Дели с рабочим визитом для участия в XVIII Саммите БРИКС.
Токаев выступит на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС+». Его тема – «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».
Также запланированы отдельные переговоры Касым-Жомарта Токаева с Нарендрой Моди и встречи с рядом глав государств и правительств.
После Индии – государственный визит в Корею
Уже 14 сентября Президент отправится в Республику Корея по приглашению Президента Ли Чжэ Мёна. Государственный визит продлится до 16 сентября.
15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства Казахстана и Южной Кореи.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев встретится с руководителями ведущих корейских компаний.
16 сентября Президент примет участие в первом Саммите «Центральная Азия – Республика Корея».
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Индия и Корея: стала известна программа зарубежных визитов Токаева
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