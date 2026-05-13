Иностранец раскидывал свёртки с "синтетикой" в Акмолинской области
Он задержан с поличным.
В Акмолинской области полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры пресекли факт незаконного оборота синтетических наркотиков. С поличным был задержан гражданин иностранного государства. При личном обыске у него изъято 120 свёртков с веществом, предположительно мефедроном. Общий вес изъятого составил более 240 граммов.
Выяснилось, что задержанный должен был забрать в Кокшетау особо крупную партию запрещённых веществ и перевезти её в другой населённый пункт, что, по предварительной информации, свидетельствует о попытке организации канала сбыта.
Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Алматы раскрыли семейный наркобизнес.
