В Акмолинской области полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры пресекли факт незаконного оборота синтетических наркотиков. С поличным был задержан гражданин иностранного государства. При личном обыске у него изъято 120 свёртков с веществом, предположительно мефедроном. Общий вес изъятого составил более 240 граммов.

Выяснилось, что задержанный должен был забрать в Кокшетау особо крупную партию запрещённых веществ и перевезти её в другой населённый пункт, что, по предварительной информации, свидетельствует о попытке организации канала сбыта.

Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

